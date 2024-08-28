Еще 450 домов в Малых Вяземах получили газ

Еще свыше 450 частных домов получили газ в Подмосковье. Коммуникации провели в деревне Малые Вяземы, протяженность сетей составила 14,2 километра.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, деревня Малые Вяземы в Одинцове стала 40-м населенным пунктов, где в этом году провели газ по губернаторской программе.

В министерстве напомнили, что «Мособлгаз» проводит коммуникации до границ участков бесплатно. По словам вице-губернатора региона и главы ведомства Евгения Хромушина, к концу года уровень газификации в регионе составит 98,3%.

«В рамках губернаторской программы газификации ранее негазифицированных населенных пунктов в этом году запланирован ввод 70 объектов, что создаст условия для обеспечения газом более 10 тысяч жителей. На сегодняшний день „Мособлгаз“ завершил работы по программе уже в 40 населенных пунктах из 70, запланированных на 2024 год», — сказал он.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов добавил, что заявки на догазификацию в Малых Вяземах уже подали 144 жителя.

«Спасибо администрации муниципалитета за взаимодействие, задача — полностью газифицировать Подмосковье, работая сообща, поставленная перед нами губернатором, — выполняется в установленные сроки. До конца года будут газифицированы еще 30 населенных пунктов региона», — добавил он.

Узнать подробнее о программе можно по ссылке.

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