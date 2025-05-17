Еще 45 участков дорог приведут в порядок в Серпухове в 2025 году

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел еженедельное совещание с руководителями профильных ведомств. В рамках мероприятия обозначили, что в этом году отремонтируют 45 участков дорог.

В работе уже находятся шесть объектов. До конца мая планируют заключить контракты еще по шести участкам.

Помимо этого, продолжается ямочный ремонт. С января устранили 2530 дорожных дефектов в Серпухове, 307 — в Пущине, 172 — в Протвине.

Рабочие также наносят дорожную разметку. Уже выполнены работы на 1185 квадратных километрах из 14632 запланированных.

Участники совещания подвели итоги празднования Дня Победы. Алексей Шимко поблагодарил всех за организацию мероприятий. Отдельное внимание уделили заботе о ветеранах и отметили, что поддержка должна быть организована на постоянное основе.

Представители управляющих компаний отчитались о подготовке к новому отопительному сезону.

На некоторых котельных, в связи с проведением работ по подготовке к новому отопительному сезону, отсутствуют технические возможности для подачи тепла. При наличии заявки от управляющей компании подача теплоносителя возобновляется.

Также затронули тему проведения выпускных экзаменов. Уже 21 мая итоговую аттестацию пройдут девятиклассники, а 23 мая — ученики 11 классов.

Алексей Шимко поручил провести инструктаж с сотрудниками образовательных учреждений, а также с силовыми ведомствами и охранными предприятиями для обеспечения безопасности.