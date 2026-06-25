Еще 45 тысяч школьников проверили на употребление наркотиков в Подмосковье

Подмосковные школьники могут пройти добровольное тестирование на употбреление наркотиков. С начала года такие медосмотры в образоватлеьных учреждениях прошли почти 45 тысяч ребят.

Как рассказали в региональном Минздраве, тестирование позволяет оценить ситуацию с употреблением запрещенных веществ среди молодежи.

«Такая мера позволяет оценить ситуацию с употреблением запрещенных веществ среди молодого населения региона, а также своевременно и на ранней стадии выявлять такие случаи. Всего такие медицинские осмотры в Московской области с начала года прошли почти 45 тысяч учащихся», — сказал главный врач нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Профилактические осмотры проводят специалисты наркологической службы на добровольных условиях, при полной конфиденциальности и строгом соблюдении врачебной тайны. Данные о результатах не разглашаются.