Еще 45 тысяч детей прошли исследование на генетические заболевания в Подмосковье

Расширенный неонатальный скрининг проводят новорожденным в Подмосковье. В него входит исследование на 36 генетических заболеваний. В этом году процедуру уже прошли более 45 тысяч детей.

Как рассказали в региональном Минздраве, в ходе неонатального скрининга детей проверяют на врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие патологии.

«Расширенный неонатальный скрининг — масштабная программа, охватывающая всех новорожденных Подмосковья. Она позволяет выявлять серьезные заболевания в первые дни жизни и сразу начинать лечение. С начала года исследование прошли более 45 тысяч малышей, из них у 92 детей были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Исследование проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонений медик связывается с родителями, чтобы объяснить дальнейшие действия.

