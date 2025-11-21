Еще 45 НТО демонтировали в Солнечногорске в 2025 году

В Солнечногорске продолжают наводить порядок в сфере нестационарной торговли в соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева . Муниципалитет активно выявляет нарушителей и устраняет несоответствия. Итоговые показатели по демонтажу уже превысили плановые значения: вместо 43 запланированных объектов убрали 48 конструкций.

20 ноября специалисты разобрали кафе, владельцы которого грубо нарушили условия заключенного договора. Площадь размещения объекта оказалась почти вдвое больше разрешенной, помещение незаконно передавали в субаренду и осуществляли продажу алкоголя. Из-за этих нарушений администрация округа расторгла договор в одностороннем порядке и приступила к освобождению муниципальной территории. После завершения демонтажа с арендатора взыщут понесенные расходы через суд.

«Мы работаем над тем, чтобы нестационарные торговые объекты соответствовали всем нормам и требованиям, не нарушали внешний облик города и не создавали неудобств для жителей. Демонтаж объектов, собственники которых систематически нарушают условия договоров, является необходимым шагом для поддержания порядка и законности», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Процедура ликвидации НТО, по которым договор аренды аннулирован, проходит в строгом соответствии с установленными правилами. Сначала владельцу предлагают самостоятельно убрать объект. Если он отказывается выполнять обязательства, демонтаж организует администрация, а затраты затем взыскиваются в судебном порядке. После сноса особое внимание уделяют восстановлению и благоустройству территории.