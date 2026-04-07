Еще 4,5 млн рублей штрафов за незаконный сброс мусора выписали в Подмосковье

В Подмосковье ведут активную борьбу с водителями, которые оставляют строительный и другой мусор рядом с контейнерными площадками. Недобросовестные жители уже получили штрафы на общую сумму 4,5 миллиона рублей.

Выявлять случаи незаконного сброса отходов в Подмосковье помогают камеры системы «Безопасный регион». Они круглосуточно следят за тем, что происходит во дворах.

За последнее время нарушителей обнаружили в Чехове, Серпухове, Егорьевске, Истре, Можайске и Мытищах, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий.

«Напоминаем, что утилизировать мусор необходимо в своем населенном пункте, где уже заключен договор на его вывоз. Объем контейнеров в чужом поселке рассчитан на проживающих в нем лиц, а их переполнение может привести к образованию навалов», — рассказали в ведомстве.

Сумма штрафов за такое нарушение может достигать 200 тысяч рублей.