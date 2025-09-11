Еще 45 километров тротуаров построили в Подмосковье по нацпроекту

В Подмосковье завершили обустройство новых тротуаров вдоль 57 региональных трасс. Их общая протяженность составила около 45 километров.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Дорожники сейчас продолжают строительство более 17 километров новых тротуаров вдоль 18 участков региональных дорог в пяти округах Подмосковья», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Пешеходные дорожки адаптированы для маломобильных жителей и гостей региона.

Самый большой объем работ проводят в Серпухове. Скоро там появятся 8,7 километра новых тротуаров на десяти региональных участках.

В деревне Пущино пешеходная зона длиной 1,8 километра обеспечит безопасный проход по центральной улице, а в деревне Паниково тротуар соединит жилые дома с микрорайоном Ивановские Дворики.

Завершается устройство участка, который свяжет остановку «Нижние Присады» с улицей Грузовой в Пущине.

Работы сейчас проводят около остановки «Дроздово» в Ленинском округе. В муниципальном округе Чехов пешеходные пути появятся в деревнях Углешня и Волосово вдоль Старого Симферопольского шоссе. Также будет обустроен подход к автобусной остановке «Перхурово».

В Раменском продолжается строительство в селе Кривцы и на отрезке, соединяющем деревни Дурниха, Шилово и Паткино с Новорязанским шоссе.

Благоустройство почти четырех километров тротуаров завершили в деревнях Дементьево и Игумново. В Сергиево-Посадском округе новая пешеходная дорожка обеспечит жителям садового товарищества «Хотьково» удобный и безопасный выход к остановке «Развилка».

В числе уже завершенных объектов — тротуар длиной 330 метров на Тимоновском шоссе в Солнечногорске возле озера Сенеж, а также пешеходная зона в деревне Ширяевская в Егорьевске протяженностью 335 метров, связавшая мост с автобусными остановками.

До конца года планируется построить еще более 60 километров новых тротуаров.

Полный перечень объектов доступен на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.