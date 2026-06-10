Еще 45 дорог отремонтируют в Клину по нацпроекту

В этом ремонтном сезоне в Клину запланировали привести в порядок 45 дорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Они охватят как муниципальные, так и региональные объекты.

Как рассказали в региональном Минтрансе, объем ремонта муниципальных дорог в Клину в этом году увеличили в два раза. Всего обновят 25 километров покрытия на 40 участках.

«Также поддерживаем в нормативном состоянии и региональные дороги — более 22 км покрытия обновим на пяти участках региональной сети по нацпроекту, что позволит обеспечить комфортный проезд более 100 тысяч жителей и гостей Клина», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

На муниципальной сети уже обновили девять участков в деревнях Меленки, Борисово, Папивино, Андрианково и Владимировка, а также на дороге Першутино — Борисово — Полуханово» — СНТ «Венеция» — СНТ «Росинка».

Работы продолжаются еще на 13 объектах, включая улицу 60 лет Комсомола в Клину, дороги в деревнях Стерглово, Покров, Праслово, подъезд от центральной дороги в деревне Надеждино, Садовую улицу в деревне Борисово.

На региональной сети отремонтировали 1,2 километра покрытия. А на дороге М-10 «Россия» — Зубово — МБК уложат еще 17 километров нового асфальта. Изменения почувствуют жители деревень Синьково, Горбово, Залесье, Пустые Меленки, Борис-Глеб, Соголево, Темново, Струбково и поселка Зубово.

Кроме того, покрытие заменят на улице Владыкина в Высоковске и на двух участках дороги Павельцево — Сметанино.