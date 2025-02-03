Еще 45 домов поставили на кадастр в Подмосковье за месяц

Росреестр по Московской области поставил на кадастровый учет 45 многоквартирных домов в декабре 2024 года. Лидером стал Одинцовский округ с десятью МКД на 2,1 тысячи квартиры.

В Ленинском округе зарегистрировали восемь домов на четыре тысячи квартир, а в Домодедове — пять домов почти на 1,4 тысячи квартиры. Остальные объекты находятся в Мытищах, Красногорске, Пушкино, Химках, Люберцах, Серпухове, Раменском и других округах.

В общей сложности за месяц зарегистрировали 12,7 тысячи квартир. Это позволит обеспечить жильем около 13 тысяч семей. Напомним, постановка на учет позволяет оформить право собственности, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике и записать детей в образовательные учреждения.