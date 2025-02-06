Еще 44 водителя автоцистерн «Мособлпожспаса» прошли аттестацию

Водители пожарной техники из нескольких территориальных управлений «Мособлпожспаса» прошли плановую аттестацию на допуск к эксплуатации автоцистерны. Испытания состоялись на базе поисково-спасательного поста в Ступине.

Первый заместитель начальника управления № 13 Александр Голяк напомнил, что такую проверку водители проходят раз в три года. Для экзамена подготовили учебные места, где они сдавали теорию и практику, а также отрабатывали нормативы на спецтехнике.

«Заместитель начальника отдела аттестации Александр Мельниченко на общем построении подробно разъяснил порядок проведения аттестации и акцентировал внимание на важности соблюдения мер безопасности. В учебном классе квалификационная комиссия приступила к проверке теоретической подготовки водителей», — подчеркнул Голяк.

Аттестация включала устное собеседование, тестирование и письменные ответы на вопросы. Практическую часть оценивали по навыкам работы с оборудованием, радиосвязью, техническому обслуживанию машины и забору воды из водоисточника. Всего аттестацию прошли 44 сотрудника, и все успешно справились с испытаниями.