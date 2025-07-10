Еще 44 тысячи жителей Подмосковья оформили компенсацию за домашний телефон

Некоторые жители Московской области могут получить ежемесячную денежную компенсацию оплаты за стационарный телефон через портал госуслуг. С начала года ее оформили свыше 44 тысяч человек.

Право на льготу имеют ветераны труда и военной службы, а также ветераны труда предпенсионного возраста (мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет).

Кроме того, компенсация положена обладателям медали «За оборону Москвы» или знака «Жителю блокадного Ленинграда», если у них нет группы инвалидности.

Оформить выплату можно в электронном виде на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации».

Для этого необходимо быть зарегистрированным в Московской области, иметь действующий договор на телефонную связь и являться собственником жилья, где установлен стационарный телефон.

Рассмотрение заявки занимает до пяти рабочих дней, после чего уведомление о решении приходит в личный кабинет заявителя.