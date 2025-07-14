Еще 4,4 тысячи объектов зарегистрировали в Подмосковье по гаражной амнистии

С начала 2025 года в Московской области зарегистрировали 4,2 тысячи объектов недвижимости по программе гаражной амнистии. Это одноэтажные постройки и земельные участки.

Всего за это время жители зарегистрировали по программе 1,3 тысячи гаражей и 2,8 тысячи земельных участков общей площадью 80 тысяч квадратных метров, рассказали в областном Мининмуществе.

Закон действует в Подмосковье почти четыре года. По нему жители могут бесплатно оформить гаражные строения. Процедура будет действовать до 1 сентября 2026 года.

«При этом предусматривается одновременный кадастровый учет и регистрация права собственности на гараж и земельный участок, на котором он расположен. С начала действия „гаражной амнистии“ в Подмосковье оформлено 29,2 тысячи объектов: 9,2 тысячи гаражей и 20,1 тысячи участков общей площадью 506,5 тысячи квадратных метров», — сказал глава министерства Московской области Тихон Фирсов.

Для участия в программе гараж должен быть одноэтажным, без жилых помещений, а земля — муниципальной или государственной. Не подлежат оформлению самовольные постройки и подземные паркинги.

Перед подачей документов нужно проверить, стоит ли участок на кадастровом учете. Если нет — потребуется подготовить схему границ через инженера и согласовать ее.

После регистрации собственник получает право свободно распоряжаться имуществом. В случае изъятия участка для государственных нужд владельцу положена денежная компенсация.