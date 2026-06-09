Еще 44 тысячи человек прошли реабилитацию после заболеваний в Подмосковье

Жителям Подмосковья доступна бесплатная реабилитация после травм и заболеваний. Помощь бесплатная по полису ОМС.

Ее можно получить в круглосуточных и дневных стационарах, а также в поликлиниках амбулаторно.

«С начала года реабилитацию в Подмосковье прошли уже более 44 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Благодаря реабилитации пациенты могут успешно восстановиться после инфарктов, инсультов, операций, травм, заболеваний органов дыхания, а также патологий опорно-двигательного аппарата.

Специалисты создают индивидуальные программы восстановления, которые могут состоять из массажа, физиотерапии, лечебной физкультуры и занятий на специализированных тренажерах.

Получить направление на реабилитацию можно получить у лечащего врача при наличии медицинских показаний.