Еще 4,4 млрд рублей выделят на жилье для сирот Подмосковья в 2025 году

Подмосковье направит 4,4 миллиарда рублей на жилье для детей-сирот в 2025 году. Сертификат на приобретение квартиры можно получить с 18 лет.

«В следующем году сделаем ставку на то, чтобы большее количество детей получили жилье за счет сертификата. Это очень удобный инструмент. В 2024 году будет выдано 814 сертификатов, то есть 83% ребят выбрали этот способ», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В Подмосковье всех детей-сирот обеспечивают жильем. При этом, если в других регионах России эта мера поддержки действует для ребят с 23 лет, то в Московской области — с 18.