Еще 437 незаконных граффити и объявлений устранят в Подмосковье

«Умные» автомобили помогли зафиксировать случаи нарушений, связанных с незаконным нанесением граффити и объявлений в Московской области. Все 437 выявленных в сентябре случаев отправили на оперативное устранение ответственным службам.

Наибольшее количество нарушений обычно наблюдается на игровых элементах детских площадок, лавочках и информационных стендах. Среди городских округов с наибольшим числом дефектов выделяются Дмитров, Мытищи, Домодедово, Подольск и Серпухов.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко отметил, что ежедневно на территории региона работают шесть мобильных комплексов. Они согласно установленному графику обрабатывают все городские округа и фиксируют нарушения вне зависимости от времени года.

Например, зимой комплексы будут выявлять места скопления снега на придомовых территориях, а затем передавать информацию управляющим компаниям для принятия необходимых мер.

Нанесение различных надписей и рисунков на объекты благоустройства без разрешения относится к вандализму. За порчу общественного имущества предусмотрены как административные, так и уголовные меры ответственности.

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