Еще 4,3 тысячи новорожденных проверили на генетические заболевания в Подмосковье

С начала года в Подмосковье проверили на генетические заболевания почти 4,3 тысячи новорожденных. Их исследовали на 36 патологий.

Новорожденных проверяют на генетические заболевания в ходе неонатального скрининга. Он позволяет выявить спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие патологии.

По словам министра здравоохранения Подмосковья максима Забелина, обнаружение отклонений на ранней стадии позволяет вовремя назначить лечение и избежать осложнений.

«С начала этого года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тысячи новорожденных, у 11 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», — сказал министр.

Исследование проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении патологий с родителями связываются, чтобы разъяснить дальнейшие действия.