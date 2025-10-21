Еще 43 тысячи человек прошли онкоскрининг на рак кишечника в Подмосковье

Проект по диагностике рака кишечника запустили в Подмосковье этим летом. Онкоскрининг уже прошли более 43 тысяч человек.

Пациенты могут сдать анализ на скрытую кровь в кале. Это позволяет выявить скрытое кровотечение из нижних отделов ЖКТ. В проекте участвуют больницы Щелкова, Мытищ, Балашихи и Лобни. Всего — 21 учреждение.

Специалисты напомнили, что рак кишечника может долгое время протекать бессимптомно. Скрининг помогает выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить развитие опухоли.

«Всего в рамках проекта такой онкоскрининг прошли более 43 тысяч человек. Из них в результате углубленной диагностики колоректальный рак подтвердился у 55 пациентов, они были направлены на лечение. Важно отметить, что у 70% диагноз был выявлен на ранней стадии», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Пройти онкоскрининг на рак кишечника могут жители старше 45 лет, которые не проходили исследование больше года. Для этого нужно записаться на прием к терапевту и получить направление.

Кроме того, диагностику проводят в рамках диспансеризации и профосмотров. При подозрении на патологию пациентам назначают колоноскопию.

«Отметим, что в больницах, участвующих в проекте, в рамках ОМС при наличии показаний можно пройти колоноскопию с применением седации — медикаментозного сна. Это позволяет врачу провести наиболее точное исследование, а пациенту избежать дискомфорта», — напомнили в министерстве.

Записаться на диспансеризацию можно по ссылке, а также по номеру 122.