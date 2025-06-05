Еще 43 свидетельства на соципотеку выдали медикам в Подмосковье

В Доме правительства Московской области 5 июня состоялось торжественное вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Еще 43 медицинских работника, включая фельдшеров скорой помощи, акушерок и медсестер, получили документы, открывающие путь к приобретению собственного жилья.

Согласно правилам программы, Московская область покрывает 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет участники получают компенсацию основной суммы кредита, выплачивая только проценты по ипотеке.

«В Подмосковье реализован широкий комплекс мер социальной поддержки медработников. И важно, что часть из них направлены на решение жилищного вопроса. С начала года свидетельства по программе „Социальная ипотека“ получили 93 медицинских специалиста, а всего за время действия программы — более 1,9 тысячи медиков», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Участие в программе доступно как врачам, так и среднему медицинскому персоналу.

Подробную информацию о требованиях и условиях можно найти на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

В регионе действуют и другие меры поддержки медиков, в том числе компенсация аренды жилья, выделение земельных участков под строительство, а также программы «Земский доктор» и «Приведи друга».