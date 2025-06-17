Еще 43 подмосковные компании получили компенсацию при выходе на маркетплейсы

Подмосковные предприниматели получили свыше 11 миллионов рублей финансовой поддержки с января по апрель этого года. Это субсидии, которые компенсируют часть затрат при выходе на маркетплейсы.

Как сообщила заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, всего поддержку за этот период получили 43 компании.

«Общий объем поддержки, которую получили представители МСП Подмосковья в рамках этой программы, превысил 11,5 миллиона рублей. Заявки на получение субсидии при выходе на маркетплейсы продолжат приниматься», — сообщила она.

Более четверти получателей субсидий занимаются производством одежды. На втором месте оказались предприятия в области химических веществ и химических продуктов. Третье разделили производители мебели и предприниматели, ведущие предоставляющие продукты питания и напитки.

Субсидия дает возможность компаниям компенсировать до 500 тысяч рублей затрат при выходе на маркетплейсы. Узнать об этом можно на инвестиционном портале Московской области.