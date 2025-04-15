Еще 43 многодетные семьи получили выплаты на землю в Коломне в 2025 году

Еще 43 многодетные семьи в Коломне и Озерах получили выплаты вместо земельных участков с начала 2025 года. Сумма составила 400 тысяч рублей.

Еще семь семей выбрали земельные участки в деревне Подмалинки и оформили их в собственность.

В управлении имущественных и земельных отношений сообщили, что в 2025 году планируют выдать около 220 земельных участков для семей, где воспитывают трех и более детей.

Родители вправе выбрать денежную выплату вместо земельного участка с августа 2024 года. Для получения средств необходимо обратиться в управление имущественных и земельных отношений по адресу: площадь Советская, 1, кабинет № 310.

Преимущества денежных выплат состоят в том, что семьи могут потратить их на решение актуальных задач, при этом они не будут тратить время на оформление земельного участка. Мера создана для тех, кто не хочет получать земельный участок по разным причинам.