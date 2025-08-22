Еще 42 жилых дома капитально отремонтируют в Дмитрове в 2025 году

В Дмитрове в 2025 году капитально отремонтируют 42 многоквартирных дома. Один из них — № 1 на улице 2-й Комсомольской. Глава округа Михаил Шувалов проверил работу подрядчика.

Этот жилой дом приводят в порядок по решению собственников за счет областного Фонда капитального ремонта. Подрядчик ООО «Строймонтажцентр» приступил к облицовке фасада еще в мае. Об этом рассказал представитель компании Александр Лощилов. Однако из-за дождей и ветра работать в люльках, подвешенных на здании, запрещено.

«Если позволят погодные условия, то вскоре все работы по утеплению фасада мы завершим. Ежедневно здесь трудятся не менее 12 специалистов», — дополнил Александр Лощилов.

Строители соблюдают дневной час тишины, а также прерывают работы на время тихого часа в соседнем здании детского сада.

Площадь ремонта — более 3400 тысяч квадратных метров. Утеплитель укладывают в два слоя, а сверху наносят декоративные фасадные плиты.

Специалисты также отремонтировали входные группы подъездов, уложили новую плитку, заменили козырьки, оштукатурили и покрасили стенки. В доме также привели в порядок мягкую кровлю, обновили системы газоснабжения и стеклопакеты на лестничных площадках.

Глава Михаил Шувалов отметил, что все сделано добросовестно.

«Я с удовольствием наблюдаю, как работают специалисты, наш дом преображается на глазах, он будет очень красивый!» — сказала жительница дома Михаилу Шувалову.

специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» следят за всеми этапами капитального ремонта.

«Капитальный ремонт фасадов — это важный шаг в создании комфортной городской среды. Мы не только улучшаем внешний вид домов, но и делаем их более теплыми и современными. Для нас принципиально важно, чтобы жители ощущали положительные изменения в повседневной жизни. В этом году запланировано капитально отремонтировать 42 дома», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.