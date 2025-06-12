Еще 42 участка муниципальных дорог отремонтируют в Коломне в 2025 году

В Коломне в 2025 году отремонтируют 85 километров дорог, из них почти 30 километров — муниципальные участки. Сейчас идет обновление дорожного покрытия в поселке Пески.

В Песках участок большой — почти пять километров. Рабочие укладывают новый асфальт. Потом они приступят к отсыпке обочин и нанесут разметку.

«Мы идем с опережением графика. У нас ровно половина дорог уже выполнена — 50% дорог отремонтировано, уже прошли экспертизу и уже сданы в эксплуатацию. Мы планируем всегда по контракту закончить 1 сентября. В этом году мы к 1 августа планируем завершить», — сказал первый заместитель главы городского округа Денис Лубяной.