Еще 4,2 тысячи онлайн-справок об участии в приватизации заказали в Подмосковье

В Московской области работает онлайн-услуга по оформлению справок об участи в приватизации жилых помещений. С начала года ей воспользовались более 4,2 тысячи раз.

Как рассказали в областном министерстве государственного управления, услуга доступна в разделе регионального портала «Гражданам» — «Документы» — «Справки и выписки» — «Оформление справок об участии в приватизации». Ее предоставляют бесплатно в течение трех рабочих дней.

Справка необходима для приватизации жилого помещения , подтверждения права на процедуру или для судебных разбирательств.

Всего в прошлом году электронной услугой свыше 19,2 тысячи раз.