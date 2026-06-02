Сегодня 15:22 Еще 42 дома капитально отремонтируют в Раменском округе в 2026 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Раменского муниципального округа Подмосковье

Раменское

Ремонтные работы

Квартиры

Глава округа Эдуард Малышев проверил качество и темпы капитального ремонта жилых домов. Выездное обследование прошло на двух локациях — на улице Коминтерна у дома № 17 и на улице Рабочей.

В мероприятии также приняли участие представители управляющей компании и Фонда капитального ремонта Московской области. Глава отметил, что всего в трехлетнюю программу фонда вошло 179 домов, в первую очередь работы идут на объектах, по которым поступали обращения жителей. Кровля дома на улице Рабочей сделана на 50%. Впереди работы по инженерным системам, ремонт дома продлится до конца лета.

«Обратил особое внимание подрядной организации на необходимость ускорить работы по замене стояков отопления, чтобы уложиться в установленные сроки. Также обсудили координацию этапов», — подчеркнул Эдуард Малышев.

Кровля дома № 17 на улице Коминтерна готова на 75%. Холодное водоснабжение, водоотведение и отопление подвала выполнили в полном объеме. Специалисты скоро приступят к ремонту стояков в каждой квартире. Начальник участка подрядной организации Анатолий Осипов доложил о готовности и выверке всех систем. Жители дома положительно оценили ход ремонта. «Работы проходят быстро, ребята исполнительные: все делают хорошо и аккуратно», — отметила местная жительница Елена Аксенова. Представители администрации продолжат следить за ходом реализации региональной программы капитального ремонта в округе, чтобы обеспечить качественное выполнение работ в установленные сроки с соблюдением всех норм и минимальным дискомфортом для жителей.