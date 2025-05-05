Еще 405 предпринимателей получили услуги Фонда поддержки экспорта в Подмосковье

Фото: Подмосковье, Китай и Казахстан начали строить новый транспортно-логистический хаб в Селятино / Медиасток.рф

Свыше 400 предпринимателей воспользовались услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области с начала года. Они получили помощь при участии в ярмарках, выставках, а также смогли пройти обучение.

По словам главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, фонд оказывает широкий спектр мер поддержки, которые направлены в том числе на сферу экспорта.

«За первые три месяца 2025 года услугами Фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовались 405 субъектов МСП, из которых 113 относятся к женскому предпринимательству, еще 19 — к молодежному», — сообщила Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что самыми востребованными услугами фонда стали поддержки при участии в выставках и бизнес-миссиях, а также семинары и вебинары по экспорту.

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