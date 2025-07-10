Еще 400 случаев самозахвата лесных участков выявили в Подмосковье

Технологии аэрофотосъемки помогли выявить 400 случаев самозахвата лесных участков в Подмосковье с начала года. Жителям напомнили о штрафах за это нарушение.

Для выявления самовольного занятия земельных участков в лесу и незаконного строительства в Подмосковье применяют ортофотопланы. Ортофотоплан — это фотографическое изображение местности с точной привязкой к координатной системе. Там отображается поверхность земли и объекты на ней.

Ортофотоплан обеспечивает планирование и проведение рейдов, рассказал глава регионального Комлесхоза Алексей Ларькин.

«В текущем году с помощью этих современных средств обнаружено 400 фактов самозахватов земель гослесфонда и после проверки по всем случаям сотрудниками лесной охраны филиалов „Мособллеса“ заведены административные расследования», — сказал он.

В комитете напомнили, что самовольный захват участков грозит штрафами до 300 тысяч рублей. Если нарушение не устраняют добровольно, то это делается через суд.