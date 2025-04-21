Еще 400 метров электросетей капитально отремонтировали на Садовой улице в Чехове

Завершились работы по реконструкции линии электропередачи в муниципальном округе Чехов. В двух многоквартирных домах, а также в котельной № 18 повысили уровень надежности электроснабжения.

Специалисты АО «Мособлэнерго» в рамках программы капитального ремонта обновили кабельно-воздушную линию КВЛ-0,4 киловольт, проходящую по улице Садовая от трансформаторной подстанции ТП-205. На этой территории установили 17 новых опор СВ-95-3 и смонтировали 400 метров самонесущего изолированного провода типа СИП-2. Также переделали два участка кабельной линии.

Кроме того, планируют привести в порядок еще 5,6 километров линий электропередачи, улучшить работу нескольких станций. В охранной зоне линий электропередачи запланирована расчистка восьми гектаров от древесно-кустарниковой растительности. Это мероприятие направлено на предотвращение возможных аварийных ситуаций.