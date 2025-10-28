Еще 400 информационных щитов установили на дорогах Подмосковья

Представители Мосавтодора завершили установку 419 информационных щитов на региональных дорогах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Новые щиты появились на участках, где ранее были наезды на пешеходов, столкновения с неподвижными машинами и аварии на нерегулируемых железнодорожных переездах.

«Для привлечения внимания водителей и пешеходов дорожники обустроили информационные щиты на 90 потенциально опасных участках региональных дорог: на переходах, прямых участках и рядом с ж/д переездами. Информационные знаки информируют о приближении к опасному участку и напоминают о необходимости соблюдения ПДД: снизить скорость, спешится на переходе», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили в Раменском, Рузе и Можайске. В Раменском округе установили 56 щитов на Егорьевском шоссе — от деревни Осеченки до Аринино, и еще 45 — на Рязанском шоссе, между деревнями Чулково и Старниково. В Рузском округе 44 щита появились на участке от поселка Колюбакино до деревни Нестерово. В Можайске о потенциально опасных зонах теперь предупреждают 34 новых щита, размещенных на улицах Бородинской, Мира и на въезде в город по Можайскому шоссе.

Помимо этого, 42 информационных знака появились на дороге «Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест», которая соединяет Черноголовку и Богородский округ.