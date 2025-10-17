Еще 40 участков муниципальных дорог отремонтировали в Дмитрове в 2025 году

В Дмитровском округе отремонтировали 40 участков муниципальных дорог общей протяженностью более 21 километра. По инициативе временно исполняющего полномочия главы Михаила Шувалова дополнительно приведут в порядок еще семь участков — 2,57 километра.

Помимо этого, заменили асфальтовое покрытие на 14 участках региональных дорог. Протяженность ремонтов составила 23,3 километра. На федеральной трассе привели в порядок три километра асфальтового покрытия от Икши до Деденева.

Дорожные работы продолжаются. В Яхроме на улице Подолинская укладывают асфальт на участке протяженностью более километра. Средства направили из местного бюджета.

«Качественные дороги — это вопрос безопасности и комфорта для всех жителей нашего округа. Поэтому мы не только строго выполняем ранее утвержденную дорожную карту, но и целенаправленно находим ресурсы для того, чтобы повышать качество дорожной инфраструктуры сверх плана», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В ближайшее время приведут в порядок дороги в селе Рогачево, в Яхроме на улице Ново-Пролетарская, в деревне Бабаиха установят четыре противоскоростных вала.