Еще 40 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали онлайн в Подмосковье

Жители Московской области могут прикрепиться к поликлинике онлайн. Соответствующие заявления с начала года подали дистанционно свыше 39,5 тысячи человек.
Для прикрепления к поликлинике необходимо авторизоваться на портале госуслуг через Единую систему идентификации и аутентификации, а затем заполнить специальную форму. В заявлении требуется указать выбранное учреждение, текущее место прикрепления и данные полиса обязательного медицинского страхования.
Согласно установленным правилам, менять поликлинику можно не чаще одного раза в год за исключением случаев переезда.
Обработка обращения занимает один рабочий день.
Оформить прикрепление можно также через мобильное приложение «Добродел».
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