Еще 40 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали онлайн в Подмосковье

Фото: Зона ожидания в коридоре поликлиники на улице Высоковольтной в Раменском / Медиасток.рф

Жители Московской области могут прикрепиться к поликлинике онлайн. Соответствующие заявления с начала года подали дистанционно свыше 39,5 тысячи человек.

Для прикрепления к поликлинике необходимо авторизоваться на портале госуслуг через Единую систему идентификации и аутентификации, а затем заполнить специальную форму. В заявлении требуется указать выбранное учреждение, текущее место прикрепления и данные полиса обязательного медицинского страхования.

Согласно установленным правилам, менять поликлинику можно не чаще одного раза в год за исключением случаев переезда.

Обработка обращения занимает один рабочий день.

Оформить прикрепление можно также через мобильное приложение «Добродел».