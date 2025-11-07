Еще 40 тысяч домов в Подмосковье подключили к газу по президентской программе

Компания «Мособлгаз» продолжает реализацию президентского проекта «Социальная газификация». С начала 2025 года к сетям подключили 40 тысяч частных домов.

Общая протяженность построенных газопроводов с января превысила 750 километров.

Московская область сохраняет лидерские позиции в рамках президентской программы.

«Задача регионального министерства — не просто подвести газ, но и сделать процесс оформления документов и сами работы максимально удобными для жителей. До конца года будут газифицированы 48 тысяч жителей Подмосковья. Сейчас работы по догазификации ведутся в 75 населенных пунктах региона в разных округах Московской области», — пояснил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

В программу включены 3105 уже газифицированных населенных пунктов Подмосковья, где подключение коммуникаций до границ участка выполняют бесплатно.

Однако обязательное требование остается неизменным: жилье должно быть официально зарегистрировано. Если дому еще не присвоен адрес, сделать это можно удаленно через Росреестр, а также лично в офисах «Мои документы».

Заявление на участие принимают и через интерактивную онлайн-карту газификации, где жители также могут узнать статус работ в своем населенном пункте.