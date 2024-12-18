Еще 40 тыс тонн материала для ремонта дорог передали округам Подмосковья

Минимущества Подмосковья передало еще 41 тысячу тонн строительно-дорожных материалов округам Подмосковья за год. Асфальтобетонную крошку используют для обновления покрытия, укрепления обочин и в других целях.
Проведение мероприятий по передаче из областной собственности в муниципальную прежде всего направлено на обеспечение развития муниципальных образований в различных сферах деятельности.
Строительно-дорожные материалы, переданные ведомством, также используют для отсыпки подъездных дорог к вновь образованным земельным участкам для многодетных семей.
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