Еще 40 случаев незаконной перевозки строительных отходов пресекли в Подмосковье

В Московской области продолжают борьбу с незаконной перевозкой строительных отходов. За неделю в регионе зафиксировали 40 таких случаев. Общая сумма выписанных штрафов достигла 1,7 миллиона рублей.

Больше всего нарушений камеры системы «Безопасный регион» зарегистрировали в городских округах Одинцовский, Дзержинский и Серпухов.

Водителям напомнили, что на региональном портале госуслуг можно получить талон на перевозку отходов. Для этого понадобится ввести личные данные, а также указать объем и происхождение строительных материалов или грунта. Это позволит избежать штрафов, которые могут достигать 250 тысяч рублей.