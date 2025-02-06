Еще 40 случаев незаконной перевозки строительных отходов пресекли в Подмосковье

В Московской области продолжают борьбу с незаконной перевозкой строительных отходов. За неделю в регионе зафиксировали 40 таких случаев. Общая сумма выписанных штрафов достигла 1,7 миллиона рублей.
Больше всего нарушений камеры системы «Безопасный регион» зарегистрировали в городских округах Одинцовский, Дзержинский и Серпухов.
Водителям напомнили, что на региональном портале госуслуг можно получить талон на перевозку отходов. Для этого понадобится ввести личные данные, а также указать объем и происхождение строительных материалов или грунта. Это позволит избежать штрафов, которые могут достигать 250 тысяч рублей.
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