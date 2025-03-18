Еще 40 щенков скоро станут поводырями в Балашихе

В настоящее время 40 щенков пород лабрадор, золотистый ретривер и немецкая овчарка готовятся стать верными спутниками и помощниками для нуждающихся. Эти щенки происходят от специально отобранных племенных линий, что обеспечивает высокое качество будущих проводников.

До достижения трехмесячного возраста щенки содержатся в специализированных яслях, где получают тщательный уход и внимание. В этом возрасте с ними активно работают воспитатели, знакомя их с окружающим миром и приучая к различным тактильным ощущениям. Щенкам читают сказки, дают кефир и другие лакомства, играют с ними, способствуя их социализации и развитию.

После этого периода щенки переселяются в отдельные двухкомнатные вольеры, предназначенные для дальнейшей подготовки. Одно отделение вольера теплое и служит для отдыха, а второе — для прогулок и кормления на свежем воздухе, которое закрывается на ночь. В этих «собачьих квартирах» установлены ванна, сушильная комната и современная система вентиляции, что обеспечивает комфорт и гигиену. Щенки и подростки кормятся чаще, чем взрослые собаки, чтобы поддерживать их активность и здоровье.

Каждому щенку в дальнейшем прикрепляется наставник, который будет работать с ним в процессе обучения и подготовки к роли собаки-проводника. Этот этап включает в себя обучение базовым командам, социализацию и привыкание к городской среде, что необходимо для эффективной работы с людьми с ограниченными возможностями.

Подготовка собак-проводников — это сложный и длительный процесс, требующий внимания и заботы на каждом этапе. Однако результат стоит затраченных усилий: эти собаки становятся надежными помощниками, значительно улучшая качество жизни людей, нуждающихся в их поддержке