Еще 40 работников «Мособлпожспаса» прошли подготовку к аттестации

В учебном центре «Мособлпожспаса» прошли инструкторско-методические занятия для кандидатов, подлежащих аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ. Заместитель начальника управления профессиональной подготовки и аттестации Юрий Шапкин отметил, что целью занятий является повышение качества подготовки спасателей к квалификационному экзамену.

«Занятия рассчитаны на два этапа. Первый этап спасатели проходят на базе пожарно-спасательных частей и поисково-спасательных постов территориальных управлений и ПСО под началом своих руководителей и более опытных коллег-наставников», — подчеркнул Шапкин.

На втором этапе, который проходит перед экзаменом, специалисты подробно разбирают сложные вопросы аттестации как теоретически, так и на практике. Занятия включают дисциплины, такие как первая помощь, психологическая поддержка, спасательные работы на высоте, радиационная, химическая и биологическая защита и другие направления.

Юрий Шапкин добавил, что занятия прошли в рабочем режиме. Их участниками стали 40 человек, которых разделили на группы и провели обучение на восьми учебных точках.