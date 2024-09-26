Еще 40 очистных сооружений модернизируют в Подмосковье к 2027 году

К 2027 году подмосковные очистные сооружения смогут обслуживать более 1,5 миллиона человек. За три года в Московской области модернизируют 40 объектов очистки сточных вод. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

На данный момент в регионе 630 очистных сооружений, 60 из которых — крупные объекты в городах. Ведутся работы по 20 проектам с общей мощностью 258,4 тысячи кубических метров в сутки. Эти объекты обслуживают 750 тысяч человек. Они расположены в Наро-Фоминске, Дубне, Одинцове, Кашире, Коломне и других городах. Завершение модернизации этих объектов запланировано на следующий год.

«Модернизация очистных сооружений — это не только технологическое обновление, но и важнейший шаг в направлении повышения качества жизни для жителей Подмосковья. Наши цели просты и амбициозны: создать устойчивую систему водоочистки и свести к минимуму воздействие на окружающую среду», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Помимо этого, в 2025 году стартует обновление еще 11 объектов для 178 тысяч человек. Среди них — очистные сооружения в Апрелевке, Можайске, Звенигороде и других населенных пунктах. В 2026–2027 годах модернизируют еще девять объектов, которые будут обслуживать 580 тысяч человек в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Серпухове и других округах.

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