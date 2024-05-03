Еще 40 километров дорог отремонтировали в Подмосковье за месяц | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 13:28 Еще 40 километров дорог отремонтировали в Подмосковье за месяц

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Дорожные службы Подмосковья ведут ремонт 38 участков по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За неполный месяц обновили уже 40 километров асфальта, о чем сообщили в Минтрансе региона.

«Специалисты „Мосавтодора“ уже завершили укладку 40 километров нового покрытия. Сейчас работы продолжаются на 38 участках общей протяженностью свыше 140 километров», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

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Полностью работы завершили на улице Солнцева в Рузе, улице Курской в Подольске, улице Комсомольской в Чехове и на участке дороги «Чехов — Кресты — Южный» вблизи остановок «Фабрика» и «ЖБИ», а также на центральной дороге в деревне Глубоково в Серпухове.

На всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Завершить ремонт региональных дорог планируется к осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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