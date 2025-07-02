Еще 40 километров дорог к национальным паркам отремонтируют в Подмосковье

В этом году в Подмосковье отремонтируют 40 километров дорог к национальным паркам. На них укрепят обочины и нанесут новую разметку.

Как рассказали в региональном Минспорте, работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Специалисты Мосавтодора заменят порядка 40 километров покрытия на 11 участках региональных дорог Подмосковья, которые ведут к шести национальным паркам. Работы по укладке уже завершены на дорогах у Лосиного острова, урочища „Три ручья“ и Приокско-Террасного заповедника», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Покрытие уже обновили на дороге Жигалово — Загорянка в Щелкове рядом с Лосиным островом, а также у урочища «Три ручья» в Серпухове и на участке дороги Борисово — Лужки — Республика у Приокско-Террасного заповедника.

Работы также завершили у заказника «Таруса» и продолжают рядом с Арикинским заказником.