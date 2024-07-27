Еще 40 камер видеонаблюдения появятся на детских площадках в Химках

Фото: Администрация Химки г.о.

Игровые площадки Химок оборудуют еще 40 камерами видеонаблюдения. Систему установят на новых объектах до 10 августа.

Видеосистема отслеживания на детских площадках появится в Новых и Старых Химках. Приступят к работам уже с завтрашнего дня.

«Планируем подключить к системе „Безопасный регион“ порядка 40 камер. В планах завершить работы до 10 августа», — рассказал заместитель главы городского округа Химки Александр Цуканов.

Уже свыше шести тысяч камер установили в городском округе по программе «Безопасный регион». Более тысячи еще предстоит оборудовать.

Программа «Безопасный регион» создана распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Системой видеонаблюдения оснащают социальные и коммерческие объекты, а также популярные локации, крупные дороги, пешеходные переходы и подъезды жилых домов.

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