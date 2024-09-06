Еще 4 жителя Лобни получили жилищные сертификаты для детей-сирот

Студенка колледжа Карина Коврижных и еще трое детей-сирот из Лобни торжественно получили из рук главы городского округа Лобня Анны Кротовой сертификаты на приобретение квартиры. Купить жилье и сразу оформить его в собственность они могут в любом городе Подмосковья.

Карине Коврижных торжественно вручили жилищный сертификат. Девушка планирует приобрести квартиру в Лобне, где родилась и вросла. После окончания колледжа она мечтает открыть в Лобне собственную студию татуировки.

«Я понимаю, что мне нужно дальше как-то обустраивать свою жизнь для того, чтобы осуществить свои мечты, то, что я хочу, первый фундамент уже заложен», — поделилась студентка Карина Коврижных.

Девочку вырастили бабушка и отчим: мама Карины погибла, а ее отца лишили родительских прав.

Еще трое молодых ребят, оставшихся без попечения родителей, скоро отметят новоселье. Двое уже нашли квартиры в Лобне, один пока выбирает.

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