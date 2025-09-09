Еще 4 врача пополнили штат Ногинской больницы

Четыре врача пополнили команду Ногинской больницы, что положительно скажется на уровне медицинского обслуживания в Богородском городском округе. Специалисты уже начали свою деятельность и принимают пациентов.

В Поликлинике № 1 начали работать три врача-педиатра. Мария Тряпицына и Гульшан Алтыбаева будут предоставлять квалифицированную помощь детям, осуществляя профилактические осмотры и диспансерное наблюдение. Артур Усов, назначенный участковым педиатром, будет обслуживать закрепленный за ним участок, обеспечивая постоянное внимание к здоровью маленьких пациентов.

Поликлиника № 2 приняла нового терапевта — Анастасию Стороженко, которая займется диагностикой и лечением заболеваний взрослых. Она также будет вести диспансерный учет, что важно для своевременного выявления и контроля болезней.

Все новички прошли обучение и стажировку, что свидетельствует о высоком уровне их подготовки. Привлечение новых кадров особенно актуально в преддверии осенне-зимнего сезона, когда традиционно возрастает нагрузка на медучреждения.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Московской области продолжается работа по привлечению квалифицированных специалистов. Новые назначения стали возможны благодаря поддержке молодых врачей и созданию комфортных условий для их работы в регионе.