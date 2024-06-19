Еще 4 воинских захоронения облагородят в Истре в 2024 году

На воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны в городском округе Истра проведут капитальный ремонт. В этом году в порядок приведут сразу четыре мемориала.

Работы по восстановлению и обновлению мемориала в деревне Скрябин полностью завершены. Здесь полностью демонтировали старую конструкцию и фундамент, затем установили новое основание памятника и гранитную плиту. Также заменили плитку, отреставрировали цветник и ограждение.

На воинском захоронении в деревне Алехново работы по ремонту продолжаются. Здесь провели реставрацию статуи воина и памятных плит. Сейчас рабочие приступают к укладке новой плитки и благоустройству.

До конца года на территории городского округа Истра планируют капитально отремонтировать еще два воинских захоронения времен Великой Отечественной войны в деревнях Синево и Мансурово.

Работы проводятся в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 2019–2024 годы».

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