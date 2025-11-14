Еще 4 учреждения образования откроют в Красногорске

Очередное заседание, посвященное вопросам строительства и безопасности, прошло в администрации городского округа. На контроле находятся новые объекты — две школы и два детских сада, которые планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

В настоящее время строительство и ремонтные работы в Красногорске идут на 34 объектах. Особое внимание на стройплощадках уделяют как безопасности рабочих, так и поддержанию порядка на территориях.

«Попросил строителей уделить особое внимание нахождению рабочих в стройгородке в нерабочее время. Также важна мойка колес техники, которая выезжает и заезжает в строительный городок, чтобы не допускать выноса мусора на дороги общего пользования. Прежде всего, это безопасность, эстетика и культура», — отметил заместитель главы округа по градостроительной политике Арсен Габуев.

На совещании также обсудили вопросы, касающиеся сферы здравоохранения. В текущем году в Красногорске планируют ввести в эксплуатацию три поликлиники.