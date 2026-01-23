Еще 4 участковых пункта полиции открыли в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье продолжает развиваться сеть участковых пунктов полиции. Они помогают повысить безопасность и делают работу правоохранителей более эффективной.

В 2025 году свои двери открыли четыре новых участковых пункта: по одному в Долгопрудном, Люберцах, и два – в Одинцове.

Кроме того, завершился капитальный ремонт в девяти уже существующих зданиях. Речь идет о пунктах в Дедовске, Королеве, Красногорске, Калининце, Подольске, а также в селе Пышлицы, поселках Черусти, Радовицкий и ЦУС МИР.

Отделы, расположенные прямо в жилых кварталах, дают несколько преимуществ. Во-первых, они позволяют полиции быстрее реагировать на любые происшествия и чрезвычайные ситуации. Во-вторых, людям проще обратиться за консультацией. Кроме того, постоянное присутствие полицейских на местах помогает предотвращать мелкие правонарушения и создает ощущение порядка и спокойствия.

Власти планируют и дальше развивать эту систему. Уже в 2026 году в Подмосковье собираются открыть 10 новых участковых пунктов, в том числе в Королеве, Мытищах, Красногорске, Химках, Котельниках и Одинцове.

Найти ближайший пункт полиции, узнать график его работы, контакты и фамилию участкового можно на официальном сайте МВД России.