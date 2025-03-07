Еще 4 тысячи жителей Подмосковья переедут из ветхих домов при содействии прокуратуры

В Московской олбасти уделяют большое внимание переселению жителей из аварийного фонда. Для этого в регионе строят новые дома по заказу властей. До конца 2024 года, благодаря контролю надзорных органов, в Подмосковье возвели 14 таких объектов.

После вмешательства прокуратуры более четырех тысяч человек, проживавших в аварийном фонде общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров, переезжают в новые квартиры в Клину, Красногорске, Подольске, Пушкино, Серпухове, Солнечногорске, Шатуре, а также в Богородском округе, Дмитрове, Можайске и других округах.

Переселение жителей из аварийного фонда остается под контролем прокуратуры Московской области.