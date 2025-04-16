Еще 4 тысячи жителей Подмосковья оформили компенсацию за домашний телефон

Жители Подмосковья подали более четырех тысяч онлайн-заявок на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Оформить поддержку могут ветераны, которые зарегистрированы в регионе и являются собственниками помещений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, компенсацию назначают ветеранам труда или военной службы, ветеранам труда предпенсионного возраста, жителям, награжденным медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которые не имеют инвалидности.

Оформить компенсацию можно на «Госуслугах» в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Для этого заявитель должен быть зарегистрирован в Подмосковье, иметь договор на предоставление номера телефона и быть собственником помещения.

Услугу предоставляют за пять рабочих дней.