Еще 4 тысячи семей Подмосковья стали многодетными с начала года

С начала года количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось на 4%. Сейчас их уже более 117 тысяч.

В многодетных семьях Подмосковья воспитывают 380 тысяч детей, рассказали в региональном Минсоцразвития.

«Мы понимаем как важно создать комфортные условия для жизни и воспитания детей в регионе. Для этого у нас реализуется множество социальных программ поддержки для семей с детьми, открываем новые детские сады и школы, а также медицинские центры для детей», — рассказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

С начала года многодетными стали еще четыре тысячи подмосковных семей. Им доступны разнообразные меры поддержки, среди которых выплаты, компенсации и льготы. Так, они могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, парковаться на платных парковках и получить освобождение от налога на транспорт. Кроме того, многодетным предоставляют земельные участки или выплаты в размере 400 тысяч рублей взамен.

Материнский капитал в этом году составляет 912 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты на погашение ипотеки.

Узнать больше обо всех мерах поддержки можно на региональном портале госуслуг.