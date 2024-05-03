Еще 4 тысячи педиатров посетили профтренинги в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:12 Еще 4 тысячи педиатров посетили профтренинги в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Почти четыре тысячи подмосковных педиатров прошли тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания с 2022 года. Для них организовали 440 занятий.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, проект «Наш участковый врач» запустили в 2022-м году, он направлен на поддержку и обучение детских врачей. Для них также проводят психологические тренинги.

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«Такие тренинги направлены на снижение уровня психологического выгорания врачей. Всего за время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти четыре тысячи детских специалистов Подмосковья», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

В комплекс занятий входят очные и дистанционные тренинги по профилактике выгорания и управлению стрессом.

Подробнее о поддержке медиков можно узнать по ссылке.

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