Еще 4 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье

За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали почти четыре тысячи автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Это на 90 машин больше, чем неделей ранее.

Больше всего авто увезли в Ленинском округе, Красногорске, Мытищах, Люберцах и Химках. В Минтрансе региона уточнили, что чаще других эвакуировали машины марок KIA, ВАЗ, Hyundai, Geely и Volkswagen.

В ведомстве напомнили, что парковка в неположенных местах мешает общественному транспорту и спецслужбам. Транспортное средство могут эвакуировать, если оно стоит на пешеходном переходе или ближе чем за пять метров до него, на остановке, в зоне действия запрещающих знаков, во втором ряду или на месте для инвалидов без соответствующего разрешения. Если машину увезли, узнать, где она находится, можно по телефону 112 или через приложение «112 МО».