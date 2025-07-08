Еще 4 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье

В Подмосковье тщательно следят за соблюдением правил парковки. За минувшую неделю в регионе эвакуировали 3885 автомобилей, оставленных в неположенных местах.

Согласно данным Центра безопасности дорожного движения региона, наибольшее количество эвакуаций зафиксировали в Красногорске, где переместили 409 машин, Мытищах (352), Ленинском округе (326), Химках (283), а также Люберцах (274).

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не оставлять машины в зоне действия запрещающих знаков, на местах для инвалидов, во втором ряду, на пешеходных переходах или возле них, а также на автобусных остановках.

Владельцы эвакуированных автомобилей могут узнать местонахождение своего транспортного средства, позвонив по номеру 112 или воспользовавшись мобильным приложением «112 МО».